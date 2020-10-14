Генеральный менеджер «Рейнджерс» объяснил, почему отпустил из команды Йеспера Фаста
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон объяснил, почему отпустил из команды шведского нападающего Йеспера Фаста, который продолжил карьеру в «Каролине Харрикейнз».
«Мы несколько раз встречались с представителями хоккеиста. Очевидно, что мы чувствовали, что срок контракт стал самой большой проблемой. В системе „Рейнджерс“ находится много молодых хоккеистов, о которых нам предстоит позаботиться, в том числе и с финансовой точки зрения.
Отпустить Йеспера было трудным решением, потому что он был действительно образцовым «рейнджером». И наша организация желает Фасту всего наилучшего в его дальнейшей карьере, но на данный момент всё сложилось так, как сложилось», — цитирует Гортона Lohud.
Странные перемены в «Рейнджерс». Тройка Панарина перестала существовать, что будет дальше?
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