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Кровопусков — о Верещагине: начало сезона дало «Динамо» достаточно пищи для размышлений

Кровопусков — о Верещагине: начало сезона дало «Динамо» достаточно пищи для размышлений
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал обмен с магнитогорским «Металлургом», в результате которого состав бело-голубых пополнил защитник Иван Верещагин.

«Хотел бы поблагодарить руководство магнитогорского «Металлурга» за продуктивные переговоры. Думаю, что и клубам, и игроку этот переход пойдёт на пользу. Начало сезона дало нам достаточно пищи для размышлений, и совместно с тренерским штабом было принято решение об укреплении линии обороны. С нетерпением ждём дебюта Ивана Верещагина в составе бело-голубых», — цитирует Кровопускова пресс-служба московского клуба.

В межсезонье 25-летний защитник не принял контрактное предложение магнитогорского клуба и остался в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне российский защитник принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-15".

Магнитогорский «Металлург» обменял защитника Верещагина в московское «Динамо»
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