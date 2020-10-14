Кровопусков — о Верещагине: начало сезона дало «Динамо» достаточно пищи для размышлений

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал обмен с магнитогорским «Металлургом», в результате которого состав бело-голубых пополнил защитник Иван Верещагин.

«Хотел бы поблагодарить руководство магнитогорского «Металлурга» за продуктивные переговоры. Думаю, что и клубам, и игроку этот переход пойдёт на пользу. Начало сезона дало нам достаточно пищи для размышлений, и совместно с тренерским штабом было принято решение об укреплении линии обороны. С нетерпением ждём дебюта Ивана Верещагина в составе бело-голубых», — цитирует Кровопускова пресс-служба московского клуба.

В межсезонье 25-летний защитник не принял контрактное предложение магнитогорского клуба и остался в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне российский защитник принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-15".