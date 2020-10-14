Кровопусков — о Верещагине: начало сезона дало «Динамо» достаточно пищи для размышлений

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал обмен с магнитогорским «Металлургом», в результате которого состав бело-голубых пополнил защитник Иван Верещагин.
«Хотел бы поблагодарить руководство магнитогорского «Металлурга» за продуктивные переговоры. Думаю, что и клубам, и игроку этот переход пойдёт на пользу. Начало сезона дало нам достаточно пищи для размышлений, и совместно с тренерским штабом было принято решение об укреплении линии обороны. С нетерпением ждём дебюта Ивана Верещагина в составе бело-голубых», — цитирует Кровопускова пресс-служба московского клуба.
В межсезонье 25-летний защитник не принял контрактное предложение магнитогорского клуба и остался в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне российский защитник принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-15".
- 14 октября 2020
-
12:35
-
12:15
-
11:53
-
11:32
-
11:14
-
10:55
-
10:21
-
10:10
-
09:52
-
09:30
-
09:11
-
08:50
-
08:36
-
08:11
-
08:00
- 13 октября 2020
-
23:56
-
23:33
-
23:08
-
22:44
-
22:30
-
22:04
-
21:46
-
21:09
-
20:42
-
20:08
-
19:38
-
19:21
-
18:56
-
18:36
-
17:51
-
16:54
-
16:32
-
16:17
-
15:46
-
15:40