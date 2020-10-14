Генменеджер «Динамо»: откровенно неудачный прошлый сезон должен разозлить Верещагина

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов прокомментировал обмен с магнитогорским «Металлургом», в результате которого состав бело-голубых пополнил защитник Иван Верещагин.

«Иван Верещагин в свои 25 лет успел запомниться успешной игрой за «Сибирь» и «Металлург», но откровенно неудачный прошлый сезон должен только по-спортивному разозлить игрока. Самое главное, что наш тренерский штаб знает, как правильно использовать хоккеиста. Далее дело за самим игроком», — цитирует Меркулова пресс-служба московского клуба.

В межсезонье 25-летний защитник не принял контрактное предложение магнитогорского клуба и остался в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне российский защитник принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-15".