41-летний Патрик Марло прокомментировал возвращение в «Сан-Хосе»

Нападающий Патрик Марло высказался после подписания контракта с «Сан-Хосе Шаркс». Срок соглашения 41-летнего хоккеиста рассчитан на один год.

«Я всё ещё люблю играть. Я всё ещё иду за своей мечтой выиграть Кубок Стэнли. Я всё ещё могу выходить на лед, играть и получать удовольствие.



Рекорд Горди Хоу? Посмотрим. Никогда не знаешь, что может случиться, но если это произойдет, это наверняка будет что-то особенное», – цитирует Марло пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 11 шайб и отдал 11 результативных передач. У 41-летнего Марло есть возможность побить рекорд Горди Хоу по сыгранным матчам в регулярке. Для этого ему будет достаточно провести 45 игр. Рекорд Хоу составляет 1767 матчей.