Кормье: «Амур» стал сильнее за межсезонье: появился Якупов, остались легионеры

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча состоится сегодня, 14 октября. Начало – в 19:00 по мск.

«Думаю, что «Амур» стал сильнее за межсезонье: появился Наиль Якупов, остались сильные легионеры, есть хорошие российские игроки. Нам нужно готовиться к тяжёлой игре. Я думаю, что нам точно не стоит рассчитывать на лёгкие матчи, делить соперников на простых и сложных. Надо выходить на каждый матч за победой и бороться.

Конечно, когда тренеры и игроки возвращаются, это положительно сказывается на команде. Мы были рады, что главный тренер вернулся. Мы стараемся играть проще и помогать нашей команде добиться результата», — цитирует Кормье пресс-служба казанского клуба.