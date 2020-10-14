Хартли: отсутствие Воробьёва не скажется на игре «Магнитки». Его команда в хорошей форме

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

«Мы хорошо потренировались целую неделю после двух заслуженных выходных. У нас отличный коллектив, от которого трудно требовать большего. Парни всегда готовы к тяжёлой работе, к интенсивным тренировкам на льду или в зале. Все, что мы отрабатываем на занятиях, воздаётся нам по ходу матчей. Сейчас мы радуемся удачной полосе, и это полностью заслуга игроков.

«Металлург» выиграл четыре последних матча, они на подъеме. Будет интересная игра, здесь быстрый лёд. Отсутствие Ильи Воробьёва на скамейке вряд ли негативно скажется на игре соперника. Его ассистенты всегда с ним, и он в них наверняка уверен. Желаем Илье здоровья, надеемся, он скоро вернётся к работе. Вирус повлиял на весь мир, но его команда в хорошей форме, она организована, управляема, и, я думаю, она будет готова к игре», – сказал Хартли в эфире клубного телевидения.