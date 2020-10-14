Хелльберг займёт место в воротах СКА на матч с «Сочи», Хуснутдинов и Галенюк — в заявке

СКА объявил состав на встречу с ХК «Сочи», сообщается на официальной странице петербургской команды в «Твиттере».



В заявку на матч вернулись нападающие Кирилл Марченко и Марат Хуснутдинов, а также защитник Данила Галенюк.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Бенгтссон — Дыбленко, Марченко — Вей — Тренин;

Ожиганов — Токранов, Кузьменко — Каменев — Бурдасов;

Хафизуллин — Антипин, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;

Галенюк — Хуснутдинов, Швец-Роговой — Морозов — Подколзин.

Место в воротах займёт Магнус Хелльберг. Его сменщиком станет Михаил Бердин.



Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.