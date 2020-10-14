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Хелльберг займёт место в воротах СКА на матч с «Сочи», Хуснутдинов и Галенюк — в заявке

Хелльберг займёт место в воротах СКА на матч с «Сочи», Хуснутдинов и Галенюк — в заявке
Хоккей / КХЛ 0

СКА объявил состав на встречу с ХК «Сочи», сообщается на официальной странице петербургской команды в «Твиттере».

В заявку на матч вернулись нападающие Кирилл Марченко и Марат Хуснутдинов, а также защитник Данила Галенюк.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Бенгтссон — Дыбленко, Марченко — Вей — Тренин;
  • Ожиганов — Токранов, Кузьменко — Каменев — Бурдасов;
  • Хафизуллин — Антипин, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;
  • Галенюк — Хуснутдинов, Швец-Роговой — Морозов — Подколзин.

Место в воротах займёт Магнус Хелльберг. Его сменщиком станет Михаил Бердин.

Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Московское «Динамо» обыграло СКА в Санкт-Петербурге
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