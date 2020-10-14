Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» всухую обыграл «Авангард», Кошечкин оформил шат-аут

«Металлург» всухую обыграл «Авангард», Кошечкин оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:0.

Первый период оказался безголевым. Счёт был открыт только в середине второго игрового отрезка, когда Андрей Нестрашил нанёс бросок и шайба, попав в конёк Береглазова, отрикошетила в ворота. Второй гол был забит уже в концовке встречи. Харри Песонен забросил в пустые ворота. Наконец, третья шайба на счету Андрея Чибисова, который также бросал уже по пустым воротам. Шат-аут оформил голкипер магнитогорцев Василий Кошечкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что матч пропустили нападающие магнитогорцев Николай Прохоркин и Юхо Ламмикко из-за симптомов ОРВИ, а также 20-летний защитник Вадим Антипин. Кроме того на встрече не присутствовали Богдан Потехин и главный тренер команды Илья Воробьёв. Ранее они сдали положительные тесты на коронавирус.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2020, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Нестрашил (Бек, Земчёнок) – 30:55' (5x5)   2:0 Песонен – 59:03' (en)   3:0 Чибисов (Бек) – 59:39' (en)
Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020