«Металлург» всухую обыграл «Авангард», Кошечкин оформил шат-аут

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:0.



Первый период оказался безголевым. Счёт был открыт только в середине второго игрового отрезка, когда Андрей Нестрашил нанёс бросок и шайба, попав в конёк Береглазова, отрикошетила в ворота. Второй гол был забит уже в концовке встречи. Харри Песонен забросил в пустые ворота. Наконец, третья шайба на счету Андрея Чибисова, который также бросал уже по пустым воротам. Шат-аут оформил голкипер магнитогорцев Василий Кошечкин.

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Напомним, что матч пропустили нападающие магнитогорцев Николай Прохоркин и Юхо Ламмикко из-за симптомов ОРВИ, а также 20-летний защитник Вадим Антипин. Кроме того на встрече не присутствовали Богдан Потехин и главный тренер команды Илья Воробьёв. Ранее они сдали положительные тесты на коронавирус.