Гол Дица в овертайме принёс «Барысу» победу над «Спартаком»

Нурсултанский «Барыс» в овертайме обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:2.



Уже на четвёртой минуте матча Сергей Широков вывел хозяев вперёд. Ему ассистировал Йори Лехтеря. На 45-й секунде второго игрового отрезка Никита Михайлис с передач Кёртиса Валка и Якоба Лильи сравнял счёт. Спустя две минуты «Барыс» вышел вперёд усилиями Даррена Дица, которому ассистировал Линус Виделль. Менее трёх минут понадобилось москвичам, чтобы сравнять счёт. Шайбу забросил Лукаш Радил. Второе очко за результативную передачу получил Лехтеря. Победную шайбу в овертайме забросил Даррен Диц.

Следующую встречу «Барыс» проведёт 16 октября в Казани с «Ак Барсом». «Спартак» отправится в Минск, где 18 октября сыграет с местным «Динамо».