КХЛ отменила «2+10» нападающего «Трактора» Вячеслава Основина в матче с «Ак Барсом»

Континентальная хоккейная лига отменила удаление нападающего «Трактора» Вячеслава Основина, полученное форвардом в матче регулярного чемпионата с «Ак Барсом» (3:2 Б). В той встрече арбитры ошибочно наказали российского нападающего за атаку в область головы и шеи, выписав хоккеисту «2+10».
«В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Ак Барс» — «Трактор». Время – 26:23
На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Трактора» Вячеслава Основина по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — сказано на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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