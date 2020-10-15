Владелец «Оттавы»: искренне верю, что через четыре года мы выиграем Кубок Стэнли

Владелец «Оттавы Сенаторз» Юджин Мелник выразил уверенность, что клуб завоюет чемпионский трофей НХЛ в ближайшее время.

«Я искренне верю в то, что через четыре года мы выиграем Кубок Стэнли. Это может произойти в любой год в течение следующих четырех сезонов», – цитирует Мелника Financial Post.

Также бизнесмен считает, что болельщики смогут вернуться на матчи лиги в феврале. «Сенаторз» уже разработали план размещения болельщиков на трибунах с обеспечением социальной дистанции. Им предусмотрено, что посещаемость одного матча будет составлять шесть тысяч человек. Вместимость арены Canadian Tire Centre – 19 153 зрителя.

«Могу заверить вас, что даже у «Оттавы», не имеющей большого опыта в привлечении фанатов за последние несколько лет, будет много аншлагов», – сказал Мелник.

Кроме того, он заявил, что не собирается продавать команду и планирует построить новую арену для нее через пять сезонов, причем без привлечения какого-либо государственного финансирования.