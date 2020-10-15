Кравец — о голевой ошибке Сёмина: ошибаются все. Сашина сильная сторона – атака

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4).

«Автомобилист» – очень серьёзная команда, которая входит в число лидеров. Мы хорошо сыграли с ними на выезде. Сегодня настраивались на скоростную игру. Первый период у нас получился, во втором немного потеряли нить игры, были глупые ошибки.



В третьем периоде удаление было, где-то, может, необоснованное. Можно было не пропускать голы, когда владели шайбой. Но молодцы, боролись до конца. За 10 минут до сирены проигрывали три шайбы, нашли в себе силы уменьшить разницу до минимума. Немного не хватило. Хорошо, что боремся до конца и бьёмся. Ошибки есть, все ошибаются.



Как Сёмин потерял своего игрока при голе Василевского? Ошибаются все. Сашина сильная сторона – атака. Он немного потерял игрока и произошла голевая ситуация. Эту ситуацию могли исправить и другие игроки.



Антон Тодыков сегодня оставлял команду в игре, особенно во втором периоде, где он совершал сейвы на 200%. Но всё-таки Илья Ежов у нас первый вратарь, Тодыков – хорошая замена», – цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола Василевского можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.