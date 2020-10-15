Верещагин — о первой тренировке в «Динамо»: пока тяжко, но сейчас привыкну и наберу форму

Защитник московского «Динамо» Иван Верещагин поделился впечатлениями от первой тренировки в московском клубе.

«Нормально себя чувствую, но пока тяжко. Сейчас привыкну, буду побольше тренироваться и наберу форму. Самостоятельно тренировался, ходил в зал, катался на льду. Сейчас готов процентов на 60-65. Конечно, я хочу уже поскорее играть.

Конечно, хочу поскорее уже играть. Но я не знаю, как решит тренерский штаб. Думаю, в ближайшем матче с ЦСКА на лёд ещё не выйду. Взял себе в «Динамо» №53, потому что был занят 55-й. Главное, что в новом номере пятёрка есть.

В команде меня приняли отлично, пообщаемся со всеми и поближе познакомимся. В «Динамо» я знаю Андрюху Алексеева, Вову Брюквина, Владислава Ефремова и Ивана Бочарова», — сказал Верещагин в эфире клубного телевидения.

В межсезонье 25-летний защитник не принял контрактное предложение магнитогорского «Металлурга» и остался в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне российский защитник принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-15".