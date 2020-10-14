Отказал «Магнитке», а теперь исправит проблемы «Динамо»? Что ждёт Верещагина в Москве

В последний раз талантливый хоккеист играл ещё в феврале. Минувший сезон ему разрушила трагедия в семье и череда травм.

Верещагин провёл диаметрально противоположные сезоны на Урале

Всего год назад российский защитник Иван Верещагин стал лучшим хоккеистом магнитогорского «Металлурга» по показателю полезности. Регулярный чемпионата сезона-2019/2020 Иван завершил с «+21», став единственным игроком в своей команде, кому удалось покорить гроссмейстерскую отметку «+20». Однако сегодня, 14 октября, уральский клуб за денежную компенсацию обменял защитника в московское «Динамо. Разбираемся, почему в этой сделке нет проигравших.

Магнитогорский «Металлург» обменял защитника Верещагина в московское «Динамо»

Проблемы Верещагина в «Магнитке» начались прошлым летом. Во время предсезонной подготовки в семье защитника произошла страшная трагедия – из жизни ушёл отец хоккеиста. Алексей Верещагин был страстным любителем хоккея и мотогонок, строгим и любящим отцом. Для любого человека потеря отца становится большим горем и невероятным потрясением. И защитник уральского клуба не стал здесь исключением.

К тому же уже на старте нового сезона хоккеист столкнулся с травмами, которые окончательно испортили хоккеисту прошлый сезон. В итоге 25-летний защитник серьёзно сдал и стал лидером команды уже по количеству грубых голевых ошибок и не всегда попадал в заявку на матч, даже будучи здоровым. После «+21» в регулярке-2019/2020 следующий сезон Иван завершил с ужасными «-15».

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Как вы понимаете, нельзя просто так разучиться играть в хоккей за один сезон. Понимали это и в стане магнитогорского клуба. Новое руководство уральцев в лице первого вице-президента Сергея Ласькова сделало защитнику квалификационное предложение. По слухам, цена предложения составила 20 млн рублей за сезон. Однако хоккеиста и его представителей подобные условия не устроили. В свою очередь ответные запросы стороны защитника не устроили уже клуб. В результате Верещагин завис без контракта в статусе ограниченно свободного агента.

Зачем защитник понадобился «Динамо»?

На помощь Ивану, как, собственно, и «Магнитке», пришло руководство московского «Динамо», выделившее компенсацию за переход хоккеиста в стан бело-голубых. Уральцы получили деньги за довольно ценный актив, а Верещагин получил возможность перезапустить свою карьеру в столице России. Контракт с защитником носит односторонний характер и рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Хотел бы поблагодарить руководство магнитогорского «Металлурга» за продуктивные переговоры. Думаю, что и клубам, и игроку этот переход пойдёт на пользу. Начало сезона дало нам достаточно пищи для размышлений, и совместно с тренерским штабом было принято решение об укреплении линии обороны. С нетерпением ждём дебюта Ивана Верещагина в составе бело-голубых», — заявил генеральный директор динамовцев Евгений Кровопусков.

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Итак, что же не устраивало тренерский штаб Владимира Крикунова в обороне «Динамо»? Самый простой ответ на этот вопрос даёт турнирное положение бело-голубых. Восемь побед в 15 матчах явно являются не тем результатом, которым динамовцы могли бы гордиться. Ещё больше болельщиков команды должны напрягаться поражения во встречах с «Авангардом» и ЦСКА, а также неудачи во встречах со «Спартаком» и «Локомотивом». Динамовцы крайне неудачно на старте нынешнего чемпионата провели матчи практически со всеми своими прямыми конкурентами, что стало большим ударом по летним амбициям клуба.

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Именно об этом и говорит генеральный директор москвичей, упоминая «пищу для размышлений, которое клуба дало начало сезона». Первая пара бело-голубых в составе Юусо Хиетанена и Михала Чайковски не отличается большой надёжностью. На днях словацкого защитника и вовсе посадили на лавку в ходе матча со СКА после его очередного невынужденного и нелепого удаления. Определённые вопросы есть и к третьей паре защитников в лице Егора Зайцева и Михаила Григорьева.

Ни один защитник «Динамо» за пройденный месяц со старта чемпионата не набрал больше, чем «+3» в графе полезности. К тому же не выглядят бело-голубые оплотом надёжности и при игре в меньшинстве. Особенно ярко проблемы команды Крикунова в этом компоненте проявились в третьем дерби чемпионата со «Спартаком», когда подопечные Олега Знарка трижды в течение основного времени реализовали лишнего.

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Что может дать Верещагин московскому «Динамо»?

В первую очередь 25-летний Верещагин должен создать конкуренцию в защитной линии «Динамо». На данный момент в ротации бело-голубых находятся всего семь защитников, если вынести за скобки хронически ошибающегося лимитчика Андрея Прибыльского. На Сергея Бойкова в тренерском штабе «Динамо» уже давно махнули рукой. Таким образом, подписание Верещагина как минимум заставит основных защитников команды волноваться за своё место в составе.

Главным же вопросом является физическое состояние самого Ивана. В последний раз он выходил на лёд в официальном матче ещё 27 февраля этого года. Что означают полгода без игровой практики в «Динамо» уже могли убедиться на примере Дмитрия Кагарлицкого, который только сейчас начинает постепенно возвращать игровые кондиции. Если Верещагин сможет вернуться на свой прежний уровень, рискнём предположить, что Иван быстро отвоюет себе стабильное место в основном составе бело-голубых.

На это надеется и генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов: «Иван Верещагин в свои 25 лет успел запомниться успешной игрой за «Сибирь» и «Металлург», но откровенно неудачный прошлый сезон должен только по-спортивному разозлить игрока. Самое главное, что наш тренерский штаб знает, как правильно использовать хоккеиста. Далее дело за самим игроком», — сказал главный селекционер московского клуба.