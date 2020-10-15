Генменеджер «Сан-Хосе» прокомментировал возможное заключение контракта с Торнтоном

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал возможное заключение контракта с ветераном клуба Джо Торнтоном.

«Все разговоры, которые мы ведём друг с другом, останутся между нами, потому что я отношусь к нему с уважением и восхищением как к игроку и человеку, очень много сделавшему для команды. Мы часто общаемся. Я хочу, чтобы у Джамбо всё было хорошо, как и у всех. Но содержание наших разговоров останется между нами.

Я с безмерным уважением отношусь к таким людям, как Джо Торнтон и Пэтти Марло. Они влюблены в хоккей. Посмотрите, что они сделали для команды. Но у игроков есть выбор, и я хочу, чтобы они поступали так, как считают нужным. Мы хотим ко всем относиться с уважением», — цитирует Уилсона пресс-служба НХЛ.