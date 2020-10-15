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41-летний Джо Торнтон продолжит карьеру в «Давосе»

41-летний Джо Торнтон продолжит карьеру в «Давосе»
Хоккей / Прочие турниры 0

Легендарный нападающий Джо Торнтон подпишет контракт с «Давосом», сообщает Neue Zurcher Zeitung.

По информации источника, 41-летний канадец сможет начать выступления за швейцарскую команду уже в ближайшие выходные. У хоккеиста есть гражданство Швейцарии, поэтому он не будет считаться легионером. Торнтон уже выступал за «Давос» в сезоне-2004/2005, когда в НХЛ был локаут.

Как сообщает издание, нападающий будет выступать в Швейцарии бесплатно. «Давосу» не придётся выделять деньги ни на зарплату игрока, ни на оплату жилья, поскольку у форварда есть квартира в регионе, где дислоцируется клуб. Торнтон планирует выступать в Европе до начала нового сезона НХЛ.

Ранее стало известно, что 41-летний Торнтон намерен продолжить карьеру в НХЛ, но пока не определился, где именно. В минувшем регулярном чемпионате ветеран лиги принял участие в 70 матчах, набрав в них 31 очко (7+24) при показателе полезности «-19». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089). За долгую карьеру Джо не сумел завоевать Кубок Стэнли.

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