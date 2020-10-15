Маркстрём и Танев определились с игровыми номерами в «Калгари»

Новички «Калгари Флэймз» голкипер Якоб Маркстрём и защитник Кристофер Танев определились с игровыми номерами в клубе на следующий сезон, сообщает пресс-служба канадского клуба в «Твиттере».

30-летний Маркстрём будет выступать под 25-м номером. 30-летний Танев выбрал для себя 8-й номер, под которым ранее играл Юусо Валимяки. Финский защитник сменил свой номер на 6-й.

В минувшем регулярном сезоне Маркстрём провёл 43 встречи, одержав победы в 23 из них. Его коэффициент надёжности составил 91,8%, в среднем за игру Маркстрём пропускал 2,75 шайбы. В Кубке Стэнли на его счету 14 игр, в которых одержано 8 побед. Процент надёжности составил 91,9%, при среднем показателе 2,85 пропущенной шайбы за игру и одной игре на ноль.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Танев провёл за «Ванкувер» 69 встреч, в которых набрал 20 (2+18) очков при показателе полезности «+4» и 41 минуте штрафа. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 514 игр и 118 (22+96) результативных баллов при коэффициенте полезности «+43».