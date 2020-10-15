Матч «Динамо» Рига — «Торпедо» состоится 15 декабря

Континентальная хоккейная лига согласовала проведение матча между рижским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» 15 декабря 2020 года, сообщается на официальном сайте лиги. Первоначально встреча клубов была запланирована на 22 сентября.

19 сентября стало известно, что пять хоккеистов «Динамо» заразились коронавирусом. Позднее латвийские СМИ сообщили, что ещё пять игроков подхватили инфекцию. 20 сентября «Торпедо» объявило о четырёх случаях заражения COVID-19 в клубе.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.