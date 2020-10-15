Кадейкин: движения, которые казались простыми, после карантина идут тяжело

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:5).

«Повели — 2:0, потом отпустили инициативу, соперник прибавил, начал лучше двигаться, играть более агрессивно и прямолинейно. Мы мягко сыграли, допустили счёт 2:2, дальше пошли «качели», и мы проиграли.

Самочувствие? Не стал бы говорить, что вирус виноват. Функциональное состояние после двух недель на карантине не самое лучшее. Понятно, не сразу можно вернуться в прежние кондиции. В принципе, надо все навыки восстанавливать. Сейчас мы это делаем через матчи. Движения, которые до этого легко давались и казались простыми, после карантина идут тяжело.

Сколько времени уйдёт на восстановление всех навыков? Сложно сказать, но, честно, не хочется об этом думать. Когда выходим играть, надо убирать это из головы, необходимо отдаваться полностью и не обращать на это внимание. Надо отталкиваться от ситуации и играть проще. Надо работать с тем, что есть, и выжимать максимум. Мы два матча подряд вели — 2:0 и проигрываем. При таком счёте можем играть проще, делать акцент на оборону, «сушить» игру», — приводит слова Кадейкина пресс-служба клуба.