Новички «Нью-Джерси» определились с игровыми номерами

Новички «Нью-Джерси Дэвилз» определились с игровыми номерами, сообщается на официальном сайте американского клуба.

Голкипер Кори Кроуфорд взял привычный номер 50, под которым выступал за «Чикаго Блэкхоукс». Защитник Райан Мюррей будет выступать под 22-м номером, а экс-форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Андреас Юнссон выбрал 11-й номер.

В регулярном сезоне-2019/2020 Кроуфорд в 40 встречах одержал 16 побед при коэффициенте надёжности 2,77 и 91,7% отражённых бросков. За карьеру в НХЛ на его счету 488 матчей.

Мюррей был задрафтован «Коламбусом» в 2012 году в первом раунде под 2-м номером. В сезоне-2013/2014 он дебютировал за «Джекетс» в НХЛ и выступал там до обмена в «Дэвилз». За карьеру в НХЛ 27-летний защитник провёл 347 матчей, в которых набрал 110 (15+95) очков при показателе полезности «+13» и 104 минутах штрафа.