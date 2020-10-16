TSN: «Виннипег» хочет получить за Лайне центрфорварда и защитника первой-второй пары

«Виннипег Джетс» готов обменять нападающего Патрика Лайне. Как сообщает TSN, данную информацию подтвердил агент хоккеиста, уточнив, что финский форвард также готов к смене клуба.
За 22-летнего финна «Джетс» хотели бы получить центрфорварда и защитника первой-второй пары. В то же время, канадский клуб готов выслушать различные предложения.
Лайне был выбран «Джетс» под вторым номером на драфте НХЛ 2016 года. В минувшем регулярном чемпионате 22-летний финн набрал 63 очка в 68 матчах, забив 28 голов и сделав рекордные для себя 35 голевых передач. В Кубке Стэнли провёл только один матч, в котором получил травму и более на лёд не выходил. Второй номер драфта НХЛ 2016 года в общей сложности провёл в лиге 305 матчей, в которых набрал 249 (138+109) очков. Его контракт рассчитан ещё на один сезон, кэпхит – $ 6,75 млн.
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