Аскаров и Сорокин возглавили рейтинг вратарей-проспектов НХЛ по версии The Athletic

Авторитетное издание The Athletic составило список лучших вратарей-проспектов клубов Национальной хоккейной лиги по состоянию после драфта 2020 года.

Рейтинг возглавил голкипер СКА Ярослав Аскаров. 18-летний россиянин был выбран на драфте под общим 11-м номером «Нэшвилл Предаторз». На второй строчке расположился голкипер системы «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. 24-летний россиянин, который был выбран «островитянами» на драфте 2014 года под общим 78-м номером, а в это межсезонье подписал контракт с американским клубом. Замкнул тройку лидеров 19-летний проспект «Флориды Пантерз» Спенсер Найт.

В топ-10 также вошли Коннор Ингрэм, Дастин Вольф, Джейк Эттингер, Кэйден Примо, Юстус Аннунен, Укко-Пекка Луукконен и Джереми Свэймен.