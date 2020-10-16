Аскаров и Сорокин возглавили рейтинг вратарей-проспектов НХЛ по версии The Athletic
Авторитетное издание The Athletic составило список лучших вратарей-проспектов клубов Национальной хоккейной лиги по состоянию после драфта 2020 года.
Рейтинг возглавил голкипер СКА Ярослав Аскаров. 18-летний россиянин был выбран на драфте под общим 11-м номером «Нэшвилл Предаторз». На второй строчке расположился голкипер системы «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. 24-летний россиянин, который был выбран «островитянами» на драфте 2014 года под общим 78-м номером, а в это межсезонье подписал контракт с американским клубом. Замкнул тройку лидеров 19-летний проспект «Флориды Пантерз» Спенсер Найт.
В топ-10 также вошли Коннор Ингрэм, Дастин Вольф, Джейк Эттингер, Кэйден Примо, Юстус Аннунен, Укко-Пекка Луукконен и Джереми Свэймен.
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