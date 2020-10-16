КХЛ оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева

Континентальная хоккейная лига оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева, сообщается на официальном сайте организации.
Во втором периоде матча регулярного чемпионата «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» Кугрышев заработал удаление до конца встречи. 30-летний хоккеист получил «5+20» за атаку соперника в область головы и шеи. Пострадавшим оказался защитник «Куньлуня» Виктор Балдаев.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». Время – 22:13
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего уфимцев Дмитрия Кугрышева по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении лиги.
- 16 октября 2020
-
13:16
-
13:01
-
12:57
-
12:30
-
12:06
-
12:01
-
11:45
-
11:15
-
11:03
-
10:46
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:32
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
08:35
-
08:10
-
08:02
-
06:12
-
03:42
-
00:00
- 15 октября 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:28
-
23:00
-
22:48
-
22:24
-
21:51
-
21:38
-
21:22
-
21:16
-
21:10
-
20:59