КХЛ оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева

Континентальная хоккейная лига оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева, сообщается на официальном сайте организации.

Во втором периоде матча регулярного чемпионата «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» Кугрышев заработал удаление до конца встречи. 30-летний хоккеист получил «5+20» за атаку соперника в область головы и шеи. Пострадавшим оказался защитник «Куньлуня» Виктор Балдаев.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». Время – 22:13



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего уфимцев Дмитрия Кугрышева по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении лиги.