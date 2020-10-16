Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева

КХЛ оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева, сообщается на официальном сайте организации.

Во втором периоде матча регулярного чемпионата «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» Кугрышев заработал удаление до конца встречи. 30-летний хоккеист получил «5+20» за атаку соперника в область головы и шеи. Пострадавшим оказался защитник «Куньлуня» Виктор Балдаев.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев». Время – 22:13

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего уфимцев Дмитрия Кугрышева по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении лиги.

«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: Кугрышев получил «5+20» за атаку в область головы
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020