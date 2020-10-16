Торнтон: видел все вопросы, что со мной будет. Дорога в «Сан-Хосе» открыта

Форвард Джо Торнтон рассказал о решении начать сезон-2020/2021 в швейцарском «Давосе» и подтвердил, что планирует продолжить карьеру в НХЛ.

«Я всё ещё могу вернуться в «Сан-Хосе», дорога открыта. Знаю, что туда вернулся мой старый приятель Патрик Марло. Видел весь ажиотаж, все сообщения и вопросы о том, что со мной будет. Желание продолжать выступать в НХЛ у меня есть. Я смогу хорошо подготовиться здесь, в Швейцарии», – цитирует Торнтона Tages Anzeiger.

В минувшем регулярном чемпионате ветеран лиги принял участие в 70 матчах, набрав в них 31 очко (7+24) при показателе полезности «-19». Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089). За долгую карьеру Джо не сумел завоевать Кубок Стэнли.