Галлахер — о новом контракте с «Монреалем»: хочется, чтобы меня запомнили победителем

Форвард «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Я смогу счастливо жить после хоккея, об этом мне уже можно не волноваться. Но я хочу получать удовольствие от того, чем занимаюсь и как провожу время. Хочу получить шанс на победу. Хочется, чтобы меня запомнили победителем.
Подписывая новый контракт, рассчитываешь, что такая возможность будет у тебя в каждом сезоне. Срок действия контракта в этом плане не имеет особого значения», – цитирует Галлахера пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Галлахер провёл за «Монреаль» 59 матчей, в которых набрал 43 (22+21) очка и заработал показатель полезности «+9». В плей-офф он провёл девять встреч и отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами при коэффициенте полезности «-1».
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