Глухов: несколько матчей отыграл в обороне? Тяжеловато перестраиваться

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».



«Барыс» — хорошая, быстрая команда. Готовимся к каждой встрече на сто процентов, сейчас лёгких матчей нет, будем работать.



Как скажется на физической готовности «Барыса» тот факт, что два последних матча он выиграл в овертайме? У нас тоже были тяжёлые матчи, две встречи за два дня. Думаю, все в равных условиях, календарь плотный. Надо работать и показывать хорошую игру.



Обидно ли, что в последних двух матчах я забивал, но арбитры отменяли гол? Я и так не слишком забивной игрок, каждый гол с трудом даётся — очень обидно. Но надо забивать такие голы, которые засчитают на 100 процентов.



Как ощущение от того, что несколько матчей отыграл в обороне, а сейчас вернулся в нападение? Сложилась такая ситуация, что поставили в защиту — старался оправдать это. Думаю, сыграл более-менее нормально. Тяжеловато перестраиваться, но на это внимания не обращаем», — приводит слова Глухова пресс-служба казанской команды.

Матчи между «Ак Барсом» и «Барысом» будут посвящены проблеме сокращения популяции барсов