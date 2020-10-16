Глухов: несколько матчей отыграл в обороне? Тяжеловато перестраиваться

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».
«Барыс» — хорошая, быстрая команда. Готовимся к каждой встрече на сто процентов, сейчас лёгких матчей нет, будем работать.
Как скажется на физической готовности «Барыса» тот факт, что два последних матча он выиграл в овертайме? У нас тоже были тяжёлые матчи, две встречи за два дня. Думаю, все в равных условиях, календарь плотный. Надо работать и показывать хорошую игру.
Обидно ли, что в последних двух матчах я забивал, но арбитры отменяли гол? Я и так не слишком забивной игрок, каждый гол с трудом даётся — очень обидно. Но надо забивать такие голы, которые засчитают на 100 процентов.
Как ощущение от того, что несколько матчей отыграл в обороне, а сейчас вернулся в нападение? Сложилась такая ситуация, что поставили в защиту — старался оправдать это. Думаю, сыграл более-менее нормально. Тяжеловато перестраиваться, но на это внимания не обращаем», — приводит слова Глухова пресс-служба казанской команды.
- 16 октября 2020
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