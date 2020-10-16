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Дыняк и Петров вернулись в состав «Ак Барса» на матч с «Барысом»

Дыняк и Петров вернулись в состав «Ак Барса» на матч с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с «Барысом», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».

Третий матч подряд пропустит голкипер Тимур Билялов. В состав вернулись нападающие Никита Дыняк и Кирилл Петров.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Юдин — Педан, Азеведо — Кормье — Да Коста;
  • Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков;
  • Лучевников — Фазылзянов, Дыняк — Глухов — Петров;
  • Кувардин — Ляхов, Емец — Бурмистров — Марушев.

Место в воротах займёт Амир Мифтахов, его сменщиком станет 18-летний Артур Ахтямов.

Напомним, что в предыдущей встрече казанский «Ак Барс» с крупным счётом обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 4:0.

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