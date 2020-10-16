Дыняк и Петров вернулись в состав «Ак Барса» на матч с «Барысом»
«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с «Барысом», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».
Третий матч подряд пропустит голкипер Тимур Билялов. В состав вернулись нападающие Никита Дыняк и Кирилл Петров.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Юдин — Педан, Азеведо — Кормье — Да Коста;
- Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков;
- Лучевников — Фазылзянов, Дыняк — Глухов — Петров;
- Кувардин — Ляхов, Емец — Бурмистров — Марушев.
Место в воротах займёт Амир Мифтахов, его сменщиком станет 18-летний Артур Ахтямов.
Напомним, что в предыдущей встрече казанский «Ак Барс» с крупным счётом обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 4:0.
«Сухарь» Мифтахова и дубль Педана помогли «Ак Барсу» обыграть «Амур»
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