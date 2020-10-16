Дыняк и Петров вернулись в состав «Ак Барса» на матч с «Барысом»

«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с «Барысом», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».



Третий матч подряд пропустит голкипер Тимур Билялов. В состав вернулись нападающие Никита Дыняк и Кирилл Петров.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Юдин — Педан, Азеведо — Кормье — Да Коста;

Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков;

Лучевников — Фазылзянов, Дыняк — Глухов — Петров;

Кувардин — Ляхов, Емец — Бурмистров — Марушев.

Место в воротах займёт Амир Мифтахов, его сменщиком станет 18-летний Артур Ахтямов.



Напомним, что в предыдущей встрече казанский «Ак Барс» с крупным счётом обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 4:0.