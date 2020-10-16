Стиллман — о поражении «Металлурга»: Кошечкин? Не стану говорить, что вратарь виноват

И. о. главного тренера «Металлурга» Фредрик Стиллман подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (3:4).



«Хотим выигрывать в каждой встрече, но не всегда получается. Сегодня мы были чуть медленными. В прошлых матчах мы были быстрее. И сегодня не хватило скорости для победы. Плохой второй период — пропустили три гола подряд, но потом сумели выровнять игру. Много приложили усилий, чтобы отыграться. Жаль, этого не было достаточно, чтобы выиграть.



Кошечкин? Сложно объяснить. Все мы люди, бывает всякое. Понятно, любой голкипер пытается поймать каждую шайбу. Но не всегда получается. Сегодня было много потерь шайбы, неточных передач и других аспектов, в которых у нас не всё получалось. Не стану говорить, что вратарь виноват. Повторюсь, мы приложили немало усилий, чтобы отыграться, но многое не получилось в командных действиях. Немного не повезло.



Не было ли соблазна заменить Кошечкина, чтобы взбодрить игру? Такая мысль была. Чувствовал, что могу дать Василию ещё шанс на реванш. И действительно, после этого он был надёжен», — приводит слова Стиллмана пресс-служба КХЛ.

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