Евгений Тимкин и Сергей Андронов устроили драку в матче между ЦСКА и СКА

Нападающий СКА Евгений Тимкин и форвард ЦСКА Сергей Андронов устроили драку. Произошло это в середине третьего периода встречи между московским и петербургским клубом.



Сначала форварды нанесли друг другу несколько мощных ударов, затем Тимкин, схватив оппонента за форму, не позволил тому ничего сделать и завалил его на лёд.

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Оба хоккеиста были наказаны пятиминутным штрафом.



Напомним, московский ЦСКА дома обыграл петербургский СКА. Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:1. Дубль в составе столичной команды оформил нападающий Константин Окулов, пропустивший предыдущий матч ЦСКА из-за рождения двух дочек.