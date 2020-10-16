Никитин: нет времени готовиться к матчу с «Динамо». Это ситуация из плей-офф
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги встречи со СКА (3:1).
«Игровая дисциплина и понимание того, что нам нужно делать, позволили провести второй период с таким преимуществом. Вся команда выполняла игровое задание.
Особо нет времени готовиться к матчу с «Динамо». Это ситуация из плей-офф. Часто бывает, что кто-то играет семь матчей, а кто-то укладывается в четыре встречи, кто-то больше отдыхает, кто-то меньше. Этот опыт нужно использовать для себя. Юханссон и Телегин не сыграют в следующей игре. Планируем, что может быть уже с «Торпедо», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ЦСКА одержал домашнюю победу над петербургским СКА со счётом 3:1.
Дубль Окулова принёс ЦСКА победу в матче со СКА
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