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Скабелка — о составе «Динамо» целиком из белорусских игроков: на дистанции им будет сложно

Скабелка — о составе «Динамо» целиком из белорусских игроков: на дистанции им будет сложно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал итоги гостевой встречи с минским «Динамо» (1:0).

«Очень тяжёлый матч, не очень зрелищный. У нас очень мало что получалось в атаке, это касается и большинства. Результатом мы довольны, ну а качеством… Мы передохнём после серии из шести матчей, перезагрузимся и пойдём дальше.

Состав «Динамо» целиком из белорусских игроков? В одном отдельно взятом матче это здорово. Но в целом я думаю, что ушедшие на карантин игроки «Динамо» определяли лицо и результат команды, а белорусские ребята им здорово помогали. Сегодня эти ребята получили шанс проявить себя, но на длинной дистанции им будет сложно. Хотя для сборной Беларуси это плюс», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.

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