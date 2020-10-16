Питерс: «Торпедо» создало «Автомобилисту» много проблем

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:2 Б).



«Сложная игра, в которой соперник нам создал много проблем. Мы сумели выравнять игру ближе к середине матча, реализовав свои моменты. Нелегко пришлось в конце игры. Дважды мы играли в меньшинстве, но смогли выстоять и добиться положительного результата. Если разбирать два наших нарушения численного состава, то в первом моменте действительно игрок выскочил раньше, а в овертайме шла атака «три в два» и наш игрок был без клюшки, поэтому другой хоккеист выскочил на лёд раньше времени. Такие моменты порой случаются. Не думаю, что это проблемы с дисциплиной. Их надо разобрать и исключить в дальнейшем. Большое количество бросков нашей команды во втором периоде, скорее всего, связано с тем, что в первом периоде «Торпедо» играло в большинстве, а во втором уже мы имели несколько попыток реализации лишнего. Ну а в третьем периоде была равная борьба, в которой моменты были у обеих команд», — приводит слова Питерса пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Торпедо», одержав третью победу кряду