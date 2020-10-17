«Сибирь» потерпела пятое поражение кряду, уступив дома «Йокериту»

Финский «Йокерит» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:3 (2:3, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник гостей Виктор Лёв. Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 28 бросков из 31. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сибири» Олег Ли, в его активе 3 (2+1) очка.

Таким образом, новосибирский клуб потерпел пятое поражение кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Йокерит» в Хабаровске — с местным «Амуром».