«Сибирь» потерпела пятое поражение кряду, уступив дома «Йокериту»
Финский «Йокерит» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:3 (2:3, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник гостей Виктор Лёв. Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 28 бросков из 31. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сибири» Олег Ли, в его активе 3 (2+1) очка.
Таким образом, новосибирский клуб потерпел пятое поражение кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Йокерит» в Хабаровске — с местным «Амуром».
КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2020, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Норман (Лехтонен, Иконен) – 00:15' (5x5) 1:1 Ли (Алексеев, Саюстов) – 02:58' (5x5) 1:2 Грант (Лёв) – 12:06' (5x5) 2:2 Ли (Гуркин, Ермаков) – 13:17' (5x4) 3:2 Руохомаа (Ли) – 17:38' (5x5) 3:3 Скленичка (О'Нилл) – 32:54' (4x4) 3:4 Лёв – 55:32' (5x5)
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