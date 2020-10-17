Амиров и Лисовец пропустят встречу с «Авангардом», Семёнов вернулся в заявку

Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на встречу с омским «Авангардом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



В заявку клуба вернулись игроки обороны Алексей Семёнов и Дмитрий Коробов, а также форвард Артём Пименов. Встречу пропустят нападающие Родион Амиров и Данил Алалыкин и защитник Евгений Лисовец,.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Ларсен — Панин, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Воробьёв — Хохряков;

Семёнов — Коробов, Башкиров — Пименов — Картаев.

Место в воротах займёт Юха Метсола. Его сменщиком станет Александр Скрынник.



Напомним, что в предыдущем матче китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев». Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:3 (0:2, 2:0, 3:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.