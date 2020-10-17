Защитник «Сибири» Ермаков: хейтеры пишут, что у нас нет команды, но это не так

Защитник новосибирской «Сибири» Андрей Ермаков прокомментировал домашний проигрыш команды в матче с «Йокеритом» (3:4).



«Нам не хватило совсем чуть-чуть. Пропустили быстрый гол, но потом выровняли игру. Гнули свою линию. «Йокерит» — очень мастеровитая команда, мы их много разбирали. Просто не повезло. Рад вернуться на новосибирский лёд, жаль, что не удаётся порадовать болельщиков. Надо просто одержать одну победу, а потом мы сядем в лодочку и поплывём по течению. Хейтеры пишут, что у нас нет команды, но мы доказываем, что это не так. У нас всё есть, просто где-то не везёт. Может, в церковь сходить? Проигрываем в одну шайбу, пропускаем на последних минутах. Победы придут. Главное, чтобы в плей-офф такого не было. Плюс в том, что сегодня не пропустили в меньшинстве. Всё-таки игрок, который на лавочке стоит, волнуется. Игра, если не говорить о результате, нас устраивает», — передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» потерпела пятое поражение кряду, уступив дома «Йокериту»