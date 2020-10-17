Есмантович: всегда был за жёсткий потолок зарплат. Но с цифрой в 900 миллионов не согласен
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович по-прежнему выступает категорически против потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге в размере 900 млн рублей, сообщает ТАСС.
«Хочу отметить, что я всегда был за жёсткий потолок зарплат. Но я не поддерживаю решение по той сумме, которая была принята. В ходе обсуждения было несколько вариантов. Но с цифрой в 900 миллионов я не согласен с точки зрения её экономического обоснования.
Может ли потолок зарплат измениться в сторону увеличения? Это решает совет директоров КХЛ», — приводит слова президента московской команды ТАСС.
Напомним, что с сезона-2020/2021 КХЛ ввела жёсткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей. ЦСКА высказывался против установления такой суммы.
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