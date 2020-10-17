Хартикайнен забросил шайбу во втором матче подряд, этот гол стал у него 150-м в КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен забросил 150-ю шайбу в КХЛ в гостевой встрече с омским «Авангардом».
На девятой минуте второго периода при счёте 2:0 в пользу хозяев защитник уфимцев Филип Ларсен подхватил шайбу и начал атаку команды, сделав пас на Маркуса Гранлунда. Тот вошёл в зону омичей, притормозил и отдал на Хартикайнена. Финский форвард, оказавшись перед воротами, прицелился и точно бросил над щитком Эмиля Гарипова.
Это 150-я шайба Хартикайнена в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Финн забивает во втором матче подряд. В предыдущей встрече, с «Куньлунь Ред Стар» (3:5), третью шайбу в ворота китайской команды забросил форвард гостей Теэму Хартикайнен. Благодаря этому в активе финна теперь 339 очков (149+190) в КХЛ. Хартикайнен установил рекорд уфимского клуба по очкам в лиге. Теэму побил достижение шведа Линуса Умарка (338).
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