Форвард «Салавата» Хохряков забросил шайбу в меньшинстве

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков забросил шайбу в меньшинстве. Произошло это во встрече с омским «Авангардом».



На 24-й секунде третьего периода при счёте 2:2 финский форвард «Салавата» Маркус Гранлунд был удалён за задержкой соперника клюшкой. Было назначено вбрасывание в зоне уфимцев. Хохряков выиграл его и смог убежать в контратаку «два в один» с Владимиром Жарковым. Тем нем менее российский форвард не стал делать передачу, а мощно бросил, пробив голкипера омичей Эмиля Гарипова.

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Хохряков забросил вторую шайбу в сезоне. Этот гол также стал вторым у «Салавата» в меньшинстве в нынешнем сезоне.