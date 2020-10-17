«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одолел «Авангард»

Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:3.



Уже на второй минуте матче Оливер Каски с передачи Дениса Зернова вывел хозяев вперёд. На седьмой минуте Александр Хохлачёв увеличил преимущество омичей, ему ассистировали Алексей Береглазов и Зернов, набравший второе очко за результативную передачу. В середине второго периода Теэму Хартикайнен с передач Маркуса Гранлунда и Филипа Ларсена отыграл одну шайбу. В конце игрового отрезка Гранлунд смог сравнять счёт. Ему ассистировали Дмитрий Коробов и Никита Сошников. На 34-й секунде третьего периода Пётр Хохряков вывел уфимцев вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Тем нем менее «Авангард» усилиями Рида Буше на 58-й минуте сделал счёт 3:3. Победный буллит реализовал Никита Сошников.

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Следующую встречу «Авангард» проведёт с рижским «Динамо» 22 октября. «Салават Юлаев» 19 октября сыграет с «Сочи».