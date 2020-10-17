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«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одолел «Авангард»

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одолел «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:3.

Уже на второй минуте матче Оливер Каски с передачи Дениса Зернова вывел хозяев вперёд. На седьмой минуте Александр Хохлачёв увеличил преимущество омичей, ему ассистировали Алексей Береглазов и Зернов, набравший второе очко за результативную передачу. В середине второго периода Теэму Хартикайнен с передач Маркуса Гранлунда и Филипа Ларсена отыграл одну шайбу. В конце игрового отрезка Гранлунд смог сравнять счёт. Ему ассистировали Дмитрий Коробов и Никита Сошников. На 34-й секунде третьего периода Пётр Хохряков вывел уфимцев вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Тем нем менее «Авангард» усилиями Рида Буше на 58-й минуте сделал счёт 3:3. Победный буллит реализовал Никита Сошников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Авангард» проведёт с рижским «Динамо» 22 октября. «Салават Юлаев» 19 октября сыграет с «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2020, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Каски (Зернов) – 01:22' (5x5)   2:0 Хохлачёв (Береглазов, Зернов) – 06:59' (5x4)   2:1 Хартикайнен (Гранлунд, Ларсен) – 28:02' (5x5)   2:2 Гранлунд (Коробов, Сошников) – 37:19' (5x5)   2:3 Хохряков – 40:34' (4x5)   3:3 Буше (Толчинский, Чинахов) – 57:14' (5x4)   3:4 Сошников – 65:00' (ПБ)
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