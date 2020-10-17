Лямся: Гранлунд — один из хоккеистов, кто сегодня изменил игру

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча с «Авангардом» (4:3 Б).



«Когда сюда ехали, знали, что нас ждёт сложная игра. «Авангард» — один из сильнейших соперников в лиге. Первые 10 минут мы сыграли очень плохо. В раздевалке обсуждали первый период, понимали, что у нас есть 40 минут, чтобы биться. Во втором периоде сыграли прилично. У нас были некоторые недочёты при игре в меньшинстве, но, если в общем, сегодня заслужили 2 очка.



Почему сегодня не было Амирова? Нам нужна была некая ротация среди нападающих, решили использовать Картаева. Причина в том, что нам нужна была сильная структурированная четвёртая тройка атаки. Пименов был готов и на практике это показывал. Картаев — подходящий силовой нападающий. Понимали, что сегодня будет много единоборств на льду, будет много отскоков шайбы, которые нам нужно было выигрывать, поэтому приняли такое решение.



Гранлунд удаляется в четырёх последних матчах из шести? Это проблема. Есть над чем работать и чему учиться. Но не будем забывать, что он один из хоккеистов, кто сегодня изменил игру. Это одна из его сильных сторон.



За последнее время у «Салавата» только 2 шайбы в большинстве, и обе — в ворота ЦСКА? Сегодня мы играли с одной из лучших команд в меньшинстве. Что касается нашего большинства, то мы создавали моменты, но, к сожалению, не хватало последнего касания, движения, чтобы реализовать моменты. Главное, что радует, — мы создаём моменты. Значит, в будущем будут заброшенные шайбы.



«Авангард» — легко читаемая команда для «Салавата»? Сегодня сыграли очень хорошо, достойно. А что касается матчей с омичами, повторю, «Авангард» — один из самых сильнейших соперников в лиге. Мы уважаем абсолютно все команды, в том числе и «Авангард», — приводит слова Лямся пресс-служба уфимцев.

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одолел «Авангард»