Волков — о травме Шумакова: со стороны Панина был удар в голову на полной скорости
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал эпизод с получением травмы нападающим омичей Сергеем Шумаковым в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).
«Внимательно изучили видеоповтор столкновения Шумакова с Паниным. На наш взгляд, со стороны защитника «Салавата Юлаева» была крайне опасная игра, удар в голову на полной скорости. Всё это могло привести к серьёзнейшей травме нашего хоккеиста. Сейчас Сергей отправился на обследование. Будем надеяться, всё обойдётся. На наш взгляд, эпизод заслуживает рассмотрения на СДК, где, надеемся, дадут оценку грубой игре Панина», — сказал Волков «Чемпионату».
Напомним, в середине третьего периода защитник уфимцев Григорий Панин нанёс Шумакову травму. Нападающего увезли со льда под руку.
Нападающего «Авангарда» Шумакова увезли со льда под руки после силового приёма Панина
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