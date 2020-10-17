«Питтсбург Пингвинз» подписал однолетний контракт с защитником Сеси на $ 1,25 млн
«Питтсбург Пингвинз» подписал контракт с защитником Коди Сеси, сообщается на официальном сайте команды из Пенсильвании.
Отмечается, что соглашение с 26-летним канадским игроком рассчитано на один год. Зарплата составит $ 1,25 млн.
Минувший сезон Сеси провел в «Торонто Мэйпл Лифс». В 56 встречах регулярного чемпионата НХЛ защитник забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+7» и среднем игровом времени 20,31. В плей-офф канадский игрок обороны забил один гол в пяти матчах.
Сеси стал игроком «Торонто» летом прошлого года в результате обмена «Лифс» с «Оттавой Сенаторз». В обмене также участвовал Никита Зайцев. Его зарплата по однолетнему контракту составляла $ 4,5 млн.
«Торонто» обменял защитника Никиту Зайцева в «Оттаву»
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