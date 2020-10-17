Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Питтсбург Пингвинз» подписал однолетний контракт с защитником Сеси на $ 1,25 млн

«Питтсбург Пингвинз» подписал однолетний контракт с защитником Сеси на $ 1,25 млн
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» подписал контракт с защитником Коди Сеси, сообщается на официальном сайте команды из Пенсильвании.

Отмечается, что соглашение с 26-летним канадским игроком рассчитано на один год. Зарплата составит $ 1,25 млн.

Минувший сезон Сеси провел в «Торонто Мэйпл Лифс». В 56 встречах регулярного чемпионата НХЛ защитник забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+7» и среднем игровом времени 20,31. В плей-офф канадский игрок обороны забил один гол в пяти матчах.

Сеси стал игроком «Торонто» летом прошлого года в результате обмена «Лифс» с «Оттавой Сенаторз». В обмене также участвовал Никита Зайцев. Его зарплата по однолетнему контракту составляла $ 4,5 млн.

«Торонто» обменял защитника Никиту Зайцева в «Оттаву»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020