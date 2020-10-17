В третьем периоде матча «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым» защитник уфимцев Григорий Панин применил против форварда «ястребов» Сергея Шумакова силовой приём. Нападающего увели под руки с площадки. После этого Шумаков на лёд не вернулся. Защитника уфимской команды не наказали удалением.



Этот эпизод вызывает споры как между непосредственными участниками действий, так и у болельщиков. Так, главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли считает, что нарушение правил было. Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов, наоборот, уверен, что Панин действовал согласно правилам и применил чистый силовой приём.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Заслужил ли Панин удаление в эпизоде с ударом Шумакова?».

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