В третьем периоде матча «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым» защитник уфимцев Григорий Панин применил против форварда «ястребов» Сергея Шумакова силовой приём. Нападающего увели под руки с площадки. После этого Шумаков на лёд не вернулся. Защитника уфимской команды не наказали удалением.
Этот эпизод вызывает споры как между непосредственными участниками действий, так и у болельщиков. Так, главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли считает, что нарушение правил было. Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов, наоборот, уверен, что Панин действовал согласно правилам и применил чистый силовой приём.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Заслужил ли Панин удаление в эпизоде с ударом Шумакова?».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
- 17 октября 2020
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