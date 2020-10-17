Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Заслужил ли Панин удаление в эпизоде с ударом Шумакова?

Заслужил ли Панин удаление в эпизоде с ударом Шумакова?
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде матча «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым» защитник уфимцев Григорий Панин применил против форварда «ястребов» Сергея Шумакова силовой приём. Нападающего увели под руки с площадки. После этого Шумаков на лёд не вернулся. Защитника уфимской команды не наказали удалением.

Этот эпизод вызывает споры как между непосредственными участниками действий, так и у болельщиков. Так, главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли считает, что нарушение правил было. Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов, наоборот, уверен, что Панин действовал согласно правилам и применил чистый силовой приём.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Заслужил ли Панин удаление в эпизоде с ударом Шумакова?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Нападающего «Авангарда» Шумакова увезли со льда под руки после силового приёма Панина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020