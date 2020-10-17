Чижов: Панин страховал партнёра и сыграл в корпус, а Шумаков опустил голову

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал ситуацию с травмой Сергея Шумакова, полученной форвардом «Авангарда» после силового приёма защитника уфимцев Григория Панина.
«Произошёл абсолютно игровой момент. Посмотрите на повторе, как всё было. Шумаков лез на ближнюю штангу, а Гриша Панин прервал его манёвр. Задача защитника — остановить форварда. Панин в этом эпизоде играл роль страхующего защитника. Когда Шумаков выруливал на ближнюю штангу из-под Ларсена, Панин страховал партнёра. Наш защитник принял единственно верное решение — сыграл в корпус.
Так уж получилось, что Шумаков опустил голову. Повторюсь, это был чистый момент. Не сыграй Панин в корпус — Шумаков шёл на гол. У нас была схожая ситуация в недавнем матче с «Куньлунем». Из-под Саши Алексеева выскакивал игрок соперника, а Шакир Мухамадуллин его не остановил, решил сыграть за счёт клюшки. В результате мы получили гол в свои ворота. Так что Панин в эпизоде с Шумаковым всё сделал правильно», — сказал Чижов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 17 октября 2020
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