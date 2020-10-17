«Бостон Брюинз» продлил контракт с защитником Грызликом на 4 года и $ 14,714 млн

«Бостон Брюинз» объявил о подписании нового контракта с 26-летним защитником Мэттом Грызликом, сообщает официальный сайт «мишек».



Отмечается, что соглашение подписано на четыре года. В среднем за сезон Грызлик будет получать $ 3,687.5 млн. Общая сумма сделки составит $ 14,714 млн.



Минувший сезон Грызлик провёл в «Бостоне». Он принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал 17 результативных передач при показателе полезности «+15» и 34 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник сыграл 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу при показателе полезности «–5» и 4 минутах штрафа.



Грызлик всю карьеру в НХЛ проводит в «Бостоне». Защитник был задрафтован «Брюинз» в третьем раунде драфта-2012 под общим 85-м номером.

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