43-летний Хара хочет остаться в «Бостоне», но им интересуются и другие команды НХЛ

Капитан «Бостон Брюинз» Здено Хара рассматривает различные варианты продолжения карьеры, сообщил инсайдер TSN Пьер Лебрюн со ссылкой на агента игрока.

Приоритетным вариантом для 43-летнего словака являются «Брюинз», но им интересуются и другие команды НХЛ. Решение игрока по поводу будущего также связано с форматом следующего сезона, который пока не определен. Ожидаемая дата старта – 1 января.

Хара провёл в «Бостоне» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+26". В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.