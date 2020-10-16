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43-летний Хара хочет остаться в «Бостоне», но им интересуются и другие команды НХЛ

43-летний Хара хочет остаться в «Бостоне», но им интересуются и другие команды НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Бостон Брюинз» Здено Хара рассматривает различные варианты продолжения карьеры, сообщил инсайдер TSN Пьер Лебрюн со ссылкой на агента игрока.

Приоритетным вариантом для 43-летнего словака являются «Брюинз», но им интересуются и другие команды НХЛ. Решение игрока по поводу будущего также связано с форматом следующего сезона, который пока не определен. Ожидаемая дата старта – 1 января.

Хара провёл в «Бостоне» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+26". В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.

43-летний Хара: по-прежнему способен играть в НХЛ. Хочу остаться в «Бостоне»
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