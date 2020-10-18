Сеси: «Питтсбург» решил, что я смогу усилить их оборону. Подумал и согласился с этим

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Коди Сеси прокомментировал подписание контракта с клубом.
«Просто понравилась эта возможность. Чувствовал, что подхожу этой команде, которая очень хороша. Подумал, что это возможность побороться за Кубок Стэнли. В последние несколько дней мы общались с «Питтсбургом». Там сказали, что у них очень много высококлассных талантов в нападении и им нужно добавить в состав парней, способных усилить оборону. Они решили, что я хорошо подойду им в этой роли. Подумал и согласился.
Майк Мэтисон недавно перешёл в «Питтсбург», будет приятно увидеть его снова. Может, у нас снова будет шанс сыграть в одной паре, кто знает. По «Торонто» хорошо знаю Капанена, мы общались с ним. Увидеться с ним тоже будет приятно», – цитирует Сеси пресс-служба НХЛ.
- 18 октября 2020
-
11:06
-
10:40
-
10:16
-
10:00
-
09:31
-
09:10
-
08:53
-
08:30
-
08:20
-
08:06
-
06:11
-
03:37
- 17 октября 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:28
-
23:11
-
22:54
-
22:35
-
22:11
-
22:03
-
22:00
-
21:42
-
21:24
-
21:01
-
20:48
-
20:39
-
19:45
-
19:43
-
19:06
-
18:58
-
18:38
-
18:15
-
17:40
-
17:12
-
17:00