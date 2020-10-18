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Сеси: «Питтсбург» решил, что я смогу усилить их оборону. Подумал и согласился с этим

Сеси: «Питтсбург» решил, что я смогу усилить их оборону. Подумал и согласился с этим
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Коди Сеси прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Просто понравилась эта возможность. Чувствовал, что подхожу этой команде, которая очень хороша. Подумал, что это возможность побороться за Кубок Стэнли. В последние несколько дней мы общались с «Питтсбургом». Там сказали, что у них очень много высококлассных талантов в нападении и им нужно добавить в состав парней, способных усилить оборону. Они решили, что я хорошо подойду им в этой роли. Подумал и согласился.

Майк Мэтисон недавно перешёл в «Питтсбург», будет приятно увидеть его снова. Может, у нас снова будет шанс сыграть в одной паре, кто знает. По «Торонто» хорошо знаю Капанена, мы общались с ним. Увидеться с ним тоже будет приятно», – цитирует Сеси пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» подписал однолетний контракт с защитником Сеси на $ 1,25 млн
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