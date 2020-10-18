Вайсфельд: Любимову нужно начать с чистого листа, если он собирается продолжать карьеру

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался о решении «Спартака» поместить в список отказов нападающего Романа Любимова.

«Это действительно какая-то аномалия. Хотя в хоккее далеко не единичный случай. Вот есть такие хоккеисты, у которых уровень игры вдруг резко снижается без видимых причин. Причем их даже ругать не за что. Тот же Любимов, насколько знаю, много тренируется, ответственно к этому подходит, режим не нарушает.

Вот всем хорош! И потенциал у парня был. Ведь его же не просто так пригласили из ЦСКА в сборную на чемпионат мира, где он себя неплохо показал, а потом и в «Филадельфию». И вдруг… Раньше он бросал и забивал, а сейчас такие же броски не проходят. Раньше здорово шайбу принимал, а теперь она с крюка сходит постоянно. Раньше выигрывал силовые единоборства, а теперь в них уступает. Хотя всё вроде старается делать правильно.

В таких случаях всегда задумываюсь о длинных контрактах. Вроде разумная вещь. Но вот подпишешь длительный договор с игроком типа Любимова, а Роман сегодня и пять лет назад – совершенно разные нападающие. Хотя ему сейчас 28 лет, в самом расцвете должен быть. А на деле от форварда отказались «Филадельфия», ЦСКА, «Магнитка», а теперь и «Спартак». Не думаю, что дело в клубах. Тут явно проблема в Романе. Не знаю, какие у него сейчас мысли о будущем, но посоветовал бы вот что.

Любимову нужно забыть, что он играл в ЦСКА, сборной России, «Филадельфии»… Принять первое же предложение любого клуба. Вообще не торговаться по деньгам. И на новом месте постараться вернуться на прежний уровень, начав с чистого листа, если Роман вообще собирается продолжать карьеру», – цитирует Вайсфельда сайт «Матч ТВ.