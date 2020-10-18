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Вайсфельд: Верещагина в «Динамо» пригласили для глубины состава. Это игрок для ротации

Вайсфельд: Верещагина в «Динамо» пригласили для глубины состава. Это игрок для ротации
Хоккей / КХЛ 0

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением об амплуа атакующего защитника и прокомментировал переход Ивана Верещагина в московское «Динамо».

«Сразу скажу, что не считаю Верещагина атакующим защитником. Мне кажется, мы вообще этим термином стали злоупотреблять. Атакующие защитники — штучный товар! Из россиян последним был Кирилл Кольцов в лучшие годы. Если говорить сегодня о легионерах, можно отметить Даррена Дица и Филипа Ларсена.

Думаю, Верещагина в «Динамо» пригласили для глубины состава. В последние годы Иван воображения не потрясает. Скорее, даже несколько переоценённый игрок. Да, у него был один хороший сезон в «Сибири». После него он подписал контракт с «Магниткой» на очень большие деньги. Ну а что в итоге? Чего добился уральский клуб в плей-офф, когда Верещагин был там одним из ведущих защитников? Второй сезон в «Металлурге» у него из-за травмы и вовсе получился неудачным.

Не знаю, почему Иван летом отказался пойти на понижение контракта в «Магнитке». Не известно, на каких условиях он перешёл в «Динамо», но не думаю, что тренерский штаб бело-голубых будет делать на него ставку при игре в большинстве. Скорее, это игрок для ротации состава в длинном и напряжённом чемпионате, не более того. Чтобы претендовать на большее, Верещагину надо будет ещё доказать свою состоятельность», – цитирует Вайсфельда сайт «Матч ТВ».

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