Вудкрофт: рады отмене дисквалификации Шаранговича, потому что удаление было странным

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал тот факт, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:1) в составе команды впервые в истории лиги играли только белорусские хоккеисты.

«Сказал, что доволен их игрой, они выполнили задачи. Тренерский штаб остался доволен. Конечно, нам было неприятно, что Егор Шарангович получил матч-штраф. Но теперь мы рады, что лига отменила дисквалификацию, потому что удаление было странным. В матче с «Локомотивом» Егор мог бы сыграть больше и принести много пользы. Хорошо, что Егор сможет помочь команде в матче со «Спартаком».

Для всех ребят мы разработали индивидуальные планы, провели консультации с врачом, чтобы понять, как он видит эту ситуацию. Важно, чтобы ребята прошли через период карантина с наименьшими потерями и сохранили физическую форму, которую набрали во время предсезонной подготовки, тогда мы много времени уделяли фитнесу. Думаю, мы разработали хороший план», – цитирует Вудкрофта пресс-служба минского клуба.