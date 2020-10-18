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«Динамо Мн» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Вудкрофт: рады отмене дисквалификации Шаранговича, потому что удаление было странным

Вудкрофт: рады отмене дисквалификации Шаранговича, потому что удаление было странным
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал тот факт, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:1) в составе команды впервые в истории лиги играли только белорусские хоккеисты.

«Сказал, что доволен их игрой, они выполнили задачи. Тренерский штаб остался доволен. Конечно, нам было неприятно, что Егор Шарангович получил матч-штраф. Но теперь мы рады, что лига отменила дисквалификацию, потому что удаление было странным. В матче с «Локомотивом» Егор мог бы сыграть больше и принести много пользы. Хорошо, что Егор сможет помочь команде в матче со «Спартаком».

Для всех ребят мы разработали индивидуальные планы, провели консультации с врачом, чтобы понять, как он видит эту ситуацию. Важно, чтобы ребята прошли через период карантина с наименьшими потерями и сохранили физическую форму, которую набрали во время предсезонной подготовки, тогда мы много времени уделяли фитнесу. Думаю, мы разработали хороший план», – цитирует Вудкрофта пресс-служба минского клуба.

Штраф капитана минского «Динамо» Егора Шаранговича отменён
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